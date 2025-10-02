“خطوة بخطوة” طريقة فتح حساب توفير أونلاين 2025 في بنك الخرطوم بالرقم الوطني عبر bankofkhartoum

يهتم العديد من المواطنين السودانيين بمعرفة طريقة فتح حساب توفير أونلاين 2025 في بنك الخرطوم بالرقم الوطني، حيث طرح البنك السوداني في وقت سابق عدد من الخدمات الإلكترونية لجميع عملائه سواء المقيمين أو المغتربين ليتمكنوا بذلك من إنشاء الحساب بدون دفع اي رسوم أو مصاريف إدارية وأيضا دون الحاجة للذهاب للفرع والتواجد بالانتظار، كذلك يمكن الاستفادة بتلك الخدمة للقيام بالتحويلات المصرفية المالية وتحويل الأموال محليا أو دوليا.

فتح حساب توفير أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

يمكنكم فتح حساب توفير أونلاين 2025 في بنك الخرطوم بالرقم الوطني وذلك من خلال تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول سواء لنظام الآيفون والاندرويد أو عبر الدخول على رابط موقع البنك الرسمي، ومن ثم قم باتباع بعض من النقاط المقبلة:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم الرسمي.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة سواء عربي أو إنجليزي.

ثم تحديد نوع الحساب سواء جاري او توفير.

من ثم يتم كتابة كل من الرقم الوطني والاسم.

الآن يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة صحيحة.

بعد ذلك إرفاق الأوراق اللازمة والموافقة على الضوابط.

أخيرا انقر على خانة إرسال الطلب ليتم مراجعته من المسئولين.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني

يوجد عدد من الشروط الواجب توافرها ليتم فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم السوداني والتي تمثلت أبرزها لتكون كما يلي: