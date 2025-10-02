“بدون إجراءات معقدة” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني عبر تطبيق بنكك

ازداد البحث مؤخرا لمعرفة خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني، حيث جاء ذلك تزامنا مع طرح البنك لعدد من الخدمات الإلكترونية ومنها إمكانية إنشاء حساب دون الحاجة للذهاب والتوجه لأي من فروع البنك وكذلك الانتظار في الطوابير أو التواجد في الزحام، كما أنه يمكن عبر تلك الخدمة القيام بالمعاملات المصرفية المالية وايضا دفع الفواتير وكذلك تحويل الاموال محليا ودوليا وذلك دون دفع أي مصاريف إدارية أو رسوم.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 لكافة العملاء السودانيين المقيمين أو المغتربين وذلك ليتمكنوا من الاستفادة بجميع الخدمات الإلكترونية، ويأتي ذلك عبر تنزيل تطبيق بنكك على الهاتف للاندرويد أو الآيفون ومن ثم يتم اتباع عدد من الخطوات التي جاءت كالآتي:

في البداية يتم تنزيل تطبيق بنكك على الموبايل.

ثم يتم اختيار نوع الحساب وكذلك اللغة المفضلة.

عليك إدخال كل من الاسم والرقم الوطني والهاتف.

إرفاق المستندات اللازمة وتكون بالحقول الفارغة.

من ثم يتم التأكد من صحة المعلومات المرفقة.

الموافقة على كافة الشروط والضغط على إرسال الطلب.

أخيرا انتظر قليلا لتحصل على رسالة بنكية بها رقم حسابك.

شروط إنشاء حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

كما أنه يوجد عدد من الشروط المطلوبة واللازمة والتي يجب توافرها في العميل السوداني ليتمكن بذلك من فتح حساب أونلاين بنجاح وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: