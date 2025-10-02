بالرقم الوطني فقط… طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي

يهتم العديد من المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني ويكون ذلك عبر رابط الموقع الرسمي، حيث طرح البنك مؤخرا بعض من الخدمات الإلكترونية وذلك لعملائه المقيمين في الدولة والمغتربين في الخارج ليتمكنوا من إنشاء الحساب بأي وقت ومكان دون الحاجة للتوجه والذهاب لأي من الفروع والانتظار في الزحام وأيضا بدون دفع أي مصاريف أو رسوم إدارية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

يمكنكم فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 ويكون ذلك سواء عبر تطبيق بنكك على الهاتف المحمول أو عبر الدخول على رابط موقع البنك الرسمي ومن ثم اتبع النقاط المقبلة:

الدخول عبر رابط البنك الرسمي.

ثم يتم اختيار اللغة المناسبة لك.

تحديد نوع الحساب جاري او توفير.

بعد ذلك كتابة الرقم الوطني والاسم.

إدخال كافة البيانات اللازمة صحيحة.

إرفاق الأوراق المطلوبة وتكون سارية.

الآن الموافقة على الضوابط والشروط.

من ثم يتم النقر على زر إرسال الطلب.

أخيرا ستقوم الجهات المختصة بمراجعة طلبك لتحصل فيما بعد على رسالة بنكية على هاتفك المحمول بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب اونلاين في بنك الخرطوم

في سياق متصل، فأنه يوجد عدد من الشروط اللازمة ليتم فتح حساب أونلاين بالرقم الوطني في بنك الخرطوم والتي تمثلت أبرزها لتكون كما يلي: