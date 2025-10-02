“صراعات نارية” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية

ازددا البحث مؤخرا للتعرف على موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع وذلك لأنها تكون من أهم وأبرز المسلسلات التركية التي تمكنت بأن تتواجد بقوة ضمن قائمة الأكثر متابعة نظرا لأحداثها المشوقة والمتميزة التي تدور حول تأسيس المؤسس عثمان بن أرطغول للدولة العثمانية وتوسيعاه وأثناء ذلك يواجه العديد من التطورات والمواجهات مع أعدائه داخليا وخارجيا أيضا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195

من المنتظر بأن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 للموسم السابع مع بداية شهر أكتوبر الحالي وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة للمسلسل، أما عن القنوات الناقلة للجزء الجديد الحلقة 195 تكون من خلال النقاط الآتية:

متابعة المسلسل عبر كل من قناة اليرموك الاردنية وقناة مصر أم الدنيا والتي تعرض وتذاع بنفس المواعيد والمواقيت.

كذلك متابعة الجزء الجديد عبر كل من منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي التي تذاع وتعرض مدبلجة باللغة العربية.

كما تعرض المسلسل أيضا عبر قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الخميس من كل أسبوع وكذلك تذاع باللغة العربية.

أيضا يذاع الموسم السابع عبر قناة اي تي في التركية وتكون مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع وتعرض باللغة التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد لمتابعة أحداث الموسم الجديد من المسلسل باللغة العربية ويكون ذلك عبر النقاط الآتية: