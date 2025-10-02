ثبتها حالاً تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات بإشارة عالية الجودة

قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان من الترددات المهمة لجميع محبي المسلسلات التاريخية حيث تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي، إذ تتميز بعرض مجموعة من البرامج والمسلسلات التركية الشهيرة، وعلى رأسها مسلسل المؤسس عثمان. ومع اقتراب عرض الجزء السابع من هذا المسلسل المنتظر، يبحث الكثيرون عن الترددات الصحيحة للقناة وكيفية تثبيتها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية لمتابعة أحدث المسلسلات والبرامج، وذلك من خلال البيانات التالية:

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

في البداية للعلم لتنزيل القناة بسهولة على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع هذه الخطوات: