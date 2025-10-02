ثبتها حالاً تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات وعرب سات بإشارة عالية الجودة

قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان من الترددات المهمة لجميع محبي المسلسلات التاريخية حيث تعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي، إذ تتميز بعرض مجموعة من البرامج والمسلسلات التركية الشهيرة، وعلى رأسها مسلسل المؤسس عثمان. ومع اقتراب عرض الجزء السابع من هذا المسلسل المنتظر، يبحث الكثيرون عن الترددات الصحيحة للقناة وكيفية تثبيتها على أجهزة الاستقبال.
تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات
يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية لمتابعة أحدث المسلسلات والبرامج، وذلك من خلال البيانات التالية:
- التردد: 12645
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات
كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:
- التردد: 11034
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال
في البداية للعلم لتنزيل القناة بسهولة على جهاز الرسيفر، يمكن اتباع هذه الخطوات:
- الضغط على زر القائمة الرئيسية في جهاز الاستقبال.
- الدخول إلى خيار الترددات ثم إضافة التردد الجديد.
- ثم اختيار البحث اليدوي بدل من البحث التلقائي.
- تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).
- ثم بعد ذلك إدخال بيانات التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.
- بدء عملية البحث عن القناة.
- بعد ظهور القناة، قم بحفظها في قائمة القنوات.
- مع هذه الترددات والخطوات البسيطة، يمكنك استقبال قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة والاستمتاع بمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الجزء السا
- بع فور عرضه، إلى جانب مجموعة من البرامج المميزة التي تقدمها القناة يومياً.