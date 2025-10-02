“العرض المنتظر قريباً” موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 كاملة على الفجر الجزائرية

لا شك أن عدد كبير من الجماهير يرغبون في معرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 بالأخص بعد انضمام نخبة من عمالقة التمثيل في تركيا، وقد شهد الجزء الجديد تغييرات جذرية في الأبطال والأحداث وحتى اسم المسلسل الذي أصبح اسمه “السلطان أورهان” بدلاً من المؤسس عثمان، وذلك لأنه سيتم التركيز على شخصية أورهان الذي من المفترض أن يحمل راية الحكم بعد وفاة أبيه مما سيزيد من اشتعال الصراع بنيه وبين أخيه علاء الدين على الحكم.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

بحسب تصريحات الشركة المنتجة فإنه موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 بدأ بالفعل في تركيا وذلك بيوم الأربعاء الذي وافق 1 أكتوبر 2025، فيما ينطلق العرض في الدول العربية في اليوم التالي، وبناء عليه سيتم العرض على النحو التالي:

تنقل الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء عند تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا وذلك على قناة ATV التركية.

بينما تعرض الحلقة مترجمة باللغة العربية كل يوم خميس عند تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث مسلسل مؤسس عثمان الموسم السابع

تطورات درامية جديدة يشهدها الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان الذي حقق بالأجزاء الماضية نجاح كبير في تركيا والوطن العربي كله، ويتوقع أن الموسم السابع أن يستمر هذا النجاح، وفيما يلي إليك التفصيل: