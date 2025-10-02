بكام طن عريض الحبة.. سعر الأرز الشعير اليوم في مصر الخميس 2 أكتوبر 2025

استقر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 وذلك مع بداية التعاملات اليومية الصباحية في الأسواق المحلية، حيث يعتبر الأرز من أهم المحاصيل الزراعية والسلع الأساسية في مصر ويتم استهلاكها وتناولها بشكل يومي، فيما تتأثر الأسعار بالعديد من العوامل وابرزها الإنتاج المحلي وكذلك بسبب تكاليف الزراعة وحالة الطلب العرض بالسوق، ولذلك نستعرض لكم الآن لهذا التقرير فتابعونا.

سعر الأرز الشعير اليوم

سجل سعر الأرز الشعير اليوم في مصر لكل من رفيع الحبة وعريض الحبة وذلك وفقا لأخر تحديث منذ قليل بالأسواق المحلية للمستهلكين والتي تتمثل على النحو التالي:

طن الأرز الشعير الرفيع سجل الآن بالأسواق ما بين 15500 جنيه حتى 16000 جنيه.

طن الأرز الشعير العريض سجل الآن بالأسواق ما بين 16500 جنيه حتى 17000 جنيه.

طن الأرز الأبيض الرفيع سجل الآن بالأسواق ما بين 25000 جنيه حتى 26000 جنيه.

طن الأرز الأبيض العريض سجل الآن بالأسواق ما بين 27000 جنيه حتى 29000 جنيه.

سعر كيلو الأرز اليوم في مصر

أما عن سعر كيلو الأرز اليوم في مصر فتتمثلت بذلك لتكون كالآتي:

كيلو الأرز الشعير الرفيع سجل الآن بالأسواق ما بين 16 جنيه حتى 18 جنيه.

كيلو الأرز الشعير العريض سجل الآن بالأسواق ما بين 17.5 جنيه حتى 18 جنيه.

كيلو الأرز الأبيض الرفيع سجل الآن بالأسواق ما بين 25 جنيه حتى 26 جنيه.

كيلو الأرز الأبيض العريض سجل الآن بالأسواق ما بين 27 جنيه حتى 29 جنيه.

أسعار السلع اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

جاءت أسعار السلع اليوم الخميس بالأسواق المحلية تمثلت بذلك لتكون كما يلي: