“التفويلة بكام” سعر البنزين الجديد 2025 اليوم الخميس 2 أكتوبر وموعد اجتماع لجنة التسعير

وفقاً لقرار وزارة البترول والثروة المعدنية فإنه سيتم رفع سعر البنزين الجديد 2025 خلال شهر أكتوبر الجاري، فحتى هذه اللحظة فإنه يتم العمل طبقاً لآخر اجتماع والذي كان بشهر أبريل الماضي والذي كان مفاده تثبيت سعر جميع المحروقات، وجدير بالذكر فإن هذه الزيادة ستكون الأخيرة ومن المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي في الأيام المقبلة، ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على أسعار السلع الغذائية، وعلى الناحية الأخرى شددت الوزارة على السائقين بضرورة الالتزام بسعر التعريفة المحددة وفي حال المخالفة سيتم فرض عقوبات مشددة.

سعر البنزين الجديد 2025

بالتزامن مع حلول شهر أكتوبر زاد التساؤل عن سعر البنزين الجديد 2025 والذي من المتوقع زيادته في الأيام القادمة، ولكن حتى هذه اللحظة فإن الاسعار ثابتة، وفيما يلي إليك قائمة الأسعار وفقاً لآخر التحديثات:

وصل سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيه.

بلغ سعر لتر بنزين 92 قيمة 17.25 جنيه.

سجل سعر لتر بنزين 80 قيمة 15.75 جنيه.

سجل سعر لتر الغاز الطبيعي للسيارات نحو 7 جنيه.

سعر السولار اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

بناء على آخر قرار الصادر من لجنة التسعير التلقائي فإننا نذكر لكم أسعار السولار اليوم في محطات البنزين بالتفصيل:

سجل لتر السولار سعر 15.5 جنيه.

بلغ سعر لتر الكيروسين نحو 15.5 جنيه.

بلغ طن المازوت المورد لجميع الصناعات نحو 10.500 جنيه.

بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم نحو 200 جنيه.

موعد زيادة أسعار المنتجات البترولية

من المنتظر أن يتم رفع أسعار جميع المحروقات بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تجتمع لجنة التسعير التلقائي لرفع البنزين والسولار لنحو 10% لــ15%، ولقد دعت اللجنة المواطنون الحصول على المحروقات من الأماكن المعتمدة والمرخصة.