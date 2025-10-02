جالكسي تُفاجئ العالم بـ هاتفها الجديد Samsung Galaxy A17 4G مواصفات ومزايا مذهلة غير متوفرة في غيره

كشفت شركة سامسونج عن أخر إصدار لهاتفها الجديد، وهو Samsung Galaxy A17 4G التي يُنافس الفئة الاقتصادية، نظير أن الهاتف يمتلك مواصفات ومزايا مذهلة غير متوفرة في أي هاتف أخر، حتى أنه يتميز بكون كاميرا خلفية وشاشة أموليد بدقة تصل لـ FHD+، فيما أن يمتلك معالج من نوع ” Mediatek Helio G99″ وكاميرا سيلفي تبلغ نحو 13 ميجا بكسل والخلفية منها بـ 50 ميجا بكسل.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A17 4G؟

أما عن المواصفات المتمثلة في هاتف Samsung Galaxy A17 4G، فجاءت على النحو الأتي:

الهاتف يتميز بشريحتي اتصال من نوع ” Nano SIM”.

يعمل على دعم شبكات الإتصال حتى الجيل الرابع.ز

بجانب أن أبعاده تبلغ نحو 164.4×77.9×7.5 ملم.

وزنه يكون 190 جرام.

كما أن الهاتف طاردًا للغبار.

الهاتف يأتي بخامات بلاستيكية بالكامل من الظهر والإطارز

يأتي بإصدارت مختلفة الأول منها بذاكرة صلبة تبلغ السعة نحو 128 جيجا بايت.

فيما أن الإصدار الثاني بسعة 128 جيجا بايت والعشوائية 6 جيجا بايت.

أما الإصدار الثاني بذاكرة تصل لـ 256 جيجا بايت والعشوائية 8 جيجا بايت.

يسهل زيادة المساحة التخزينية بكل سهولة.

يمكن تركيب كارت ميموري.

الكاميرا الأمامية تصل لـ 13 ميجا بكسل.

فيما ان الكاميرا الخلفية تكون بدقة 50 ميجا بكسل.

تصوير بجودة تصل دقتها لـ 1080 بكسل.

معدل التصوير 30 إطارًا.

يعمل على دعم الميكرفون العزل للضوضاء.

البلوتوث يبلغ نحو 5.3.

يتضمن وسائل أمان متمثلة في مستشعر البصمة المدمج.

البطاية تكون بسعة 5000 مللي أمبير.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15.

ما هو سعر Samsung Galaxy A17؟

أما عن سعر هاتف Samsung Galaxy A17، فجاء على النحو الأتي: