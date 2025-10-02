سلي أطفالك بأحلى الأغاني.. تردد قناة كراميش 2025 نايل سات وعرب سات

تهتم العديد من الآمهات والآباء بالتعرف على تردد قناة كراميش 2025 الجديد على النايل سات والعرب سات وذلك لأن تلك القناة تكون من أهم وأبرز القنوات المخصصة للأطفال والتي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز ومتنوع والذي يكون مناسب لجميع الفئات العمرية من الصغار أيضا، كما يعرض المحتوى بطريقة آمنة وبدون أي لفظ خارج، فيما قامت إدارة القناة مؤخرا بتحديث التردد الخاص بها ليتم متابعة المحتوى بجودة عالية طوال اليوم وبدون انقطاع أو تشويش.

تردد قناة كراميش 2025

يمكن لجميع المتابعين ضبط تردد قناة كراميش 2025 على جهاز التليفزيون ويكون ذلك لمتابعة المحتوى على مدار الأربعة والعشرون ساعة بشكل يومي وبدون أي انقطاع وبأعلى جودة للصورة والصوت، وتمثل أخر تحديث لتردد القناة ليكون بذلك على النحو الآتي:

القمر للقناة نايل سات.

بينما يكون التردد 11430.

كذلك الاستقطاب أفقي.

أما معدل الترميز 27500.

ضبط تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة كراميش عرب سات

كذلك يمكن ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال الترددات الآتية:

القمر للقناة عرب سات.

بينما يكون التردد 11390.

كذلك الاستقطاب أفقي.

أما معدل الترميز 27500.

ضبط تصحيح الخطأ 3/4.

تثبيت قناة كراميش على الريسيفر

في نفس السياق فأنه يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تثبيت قناة كراميش على الريسيفر وتتمثل بذلك لتكون على النحو التالي: