صراعات وأحداث نارية.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 على قناة الفجر الجزائرية

ازداد البحث مؤخرا لمعرفة موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 والقنوات الناقلة، وذلك لأن تلك المسلسل تعتبر من أهم المسلسلات التركية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة منذ بدء عرضها بأول موسم على شاشات التليفزيون، فيما تدور الأحداث في صراعات وأحداث نارية ما بين المؤسس عثمان بن أرطغول وأعدائه من المغول والتتار والفرس والروم وكذلك مع بعض من أفراد القبيلة.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 مع بداية شهر أكتوبر الحالي لعام 2025 وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة للمسلسل، حيث أشارت بعض من الجهات المختصة أنه قد تم بدء التصوير للجزء الجديد من شهر يونيو الماضي مع بداية فصل الصيف، ويأتي ذلك مع انسحاب بعض من الشخصيات بالمسلسل وأبرزهم انفصال الممثل التركي بوراك أوزجيف وكذلك مع انضمام عدد من الشخصيات الجدد لأحداث المسلسل.

القنوات الناقلة للحلقة 195 من مسلسل عثمان الموسم السابع

فيما اشارت الشركة المنتجة للمسلسل بشأن القنوات الناقلة للحلقة 195 من مسلسل عثمان الموسم السابع تكون كما هي بنفس المواقيت والمواعيد على نفس المنصات الإلكترونية منها منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي، وأيضا من خلال القنوات التليفزيونية والتي تمثلت أبرزها كما يلي: