تابع قيامة عثمان 195.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية HD

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات، حيث استطاعت تلك القناة بأن تحقق شعبية كبيرة بالوطن العربي لأنها تقوم بنقل العديد من المسلسلات التركية التاريخية المدبلجة إلى اللغة العربية بجودة عالية للصوت والصورة وكذلك تعرض على مدار اليوم بدون أي انقطاع، فيما تعرض من خلال القناة مسلسل قيامة عثمان التي تذاع يوم الخميس من كل أسبوع بنفس المواعيد والمواقيت.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وذلك لمتابعة أحداث حلقات الموسم السابع والجديد من مسلسل المؤسس عثمان بجودة عالية ويكون ذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي نايل سات.

كذلك يكون التردد 12034.

أما عن الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز للقناة 27500.

معامل التصحيح يكون هو 5/6.

القمر الصناعي عرب سات.

كذلك يكون التردد 11034.

أما عن الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز للقناة 27500.

معامل التصحيح يكون هو 3/4.

خطوات تنزيل قناة الفجر على الرسيفر

أما عن خطوات تنزيل قناة الفجر على الرسيفر فتتمثل أبرزها لتكون عبر النقاط المقبلة: