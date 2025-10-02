“قمة المتعة والتسلية” ثبت الآن تردد قناة كراميش 2025 على النايل سات وعرب سات بجودة hd

تردد قناة كراميش 2025

زاد البحث من قِبل الآباء والأمهات عن تردد قناة كراميش 2025 الجديد وتعد هذه المحطة واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة إلى الأطفال في الوطن العربي، وتحظى بشعبية جماهيرية كبرى بين الأسر العربية حيث أنها تقدم برامج تعليمية وترفيهية للصغار وتحرص عند عرض الأغاني والأناشيد أن تكون باللغة العربية الفصحى مما يساعد الصغير في كسب وتعلم مهارات اللغة، كما تقوم بعرض البرامج التي من خلالها يتعلم الطفل الأشكال والألوان والحروف وأيضاً الأرقام مما يجعلها خيار جيد لجميع العائلات.

يتاح الآن تثبيت تردد قناة كراميش 2025 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، حيث تقوم القناة بتقديم البرامج الترفيهية التي من خلالها يتعلم الطفل أصوات الحيوانات وتميزها، وفيما يلي إليك خطوات القيام بذلك:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11430.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
  • جودة العرض: hd.

تردد قناة كراميش 2025 عرب سات

تتميز قناة كراميش بتقديمها محتوى هادف وآمن للأطفال وذلك بجودة بث عالية وبشكل مستمر دون انقطاع، وفيما يلي إليك الإحداثيات الجديدة:

  • القمر الصناعي: عرب سات.
  • التردد: 11390.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • جودة العرض: hd.

خطوات تنزيل قناة كراميش على الرسيفر

ليس من الصعب القيام بتثبيت تردد قناة كراميش على التلفاز بنفسك، كل ما عليك هو اتباع وتطبيق الخطوات التالية:

  • فتح قائمة إعدادات القنوات عبر جهاز التحكم عن بعد.
  • اختيار أيقونة التثبيت اليدوي ثم النقر على إضافة قناة جديدة.
  • ادخال الإحداثيات كاملة واختيار القمر الصناعي.
  • الضغط على خانة بحث ثم حفظ التغييرات الجديدة.
