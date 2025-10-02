لمتابعة المؤسس عثمان.. تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات والعرب سات

قناة الفجر الجزائرية هي واحدة من القنوات الفضائية التي تحظى بشعبية بين جمهور المشاهدين في الجزائر والعالم العربي، لاسيما محبي الدراما التركية والمحتوى الترفيهي والبرامجي المتنوع. تهدف القناة إلى تقديم أعمال مترجمة بجودة جيدة، مع الحفاظ على البث المجاني دون اشتراك.

ومن خلال البث عبر الأقمار الصناعية، تسعى الفجر الجزائرية إلى الوصول إلى جمهور عريض، لذلك فهي تتواجد على الأقل عبر قمرَي نايل سات وعرب سات.

تردد القناة على نايل سات

وفقًا للمصادر المتاحة، فإن تردد القناة على نايل سات لعام 2025 هو:

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

الجودة: HD

تردد القناة على عرب سات

أما عبر عرب سات، فالتردد المتداول هو:

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H) أو عمودي (بعض المصادر تذكر عمودي)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: غالبًا HD أو جودة عالية حسب التغطية في المنطقة

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة الفجر الجزائرية إلى جهاز الاستقبال (الرسيفر)، يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

افتح قائمة إعدادات الرسيفر من خلال زر (Menu) أو “قائمة”.

انتقل إلى خيار “التركيب” أو “إعداد القنوات” أو “Installation”.

اختر “التركيب اليدوي” أو “Manual Tuning / Manual Installation”.

حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات).

أدخل البيانات أعلاه: التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل الخطأ.

اضغط “بحث” أو “Scan / Search” وانتظر حتى ينتهي البحث.

عند ظهور القناة، احفظها في قائمة القنوات أو المفضلة لديك.

يُفضل بعد الحفظ التأكد من جودة الإشارة ومستوى الاستقبال، وفي حال الضعف يمكن إعادة ضبط الطبق أو تعديل موضعه بدقة.