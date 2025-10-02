مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات

تُعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تحقق انتشارًا واسعًا في العالم العربي، وذلك بفضل محتواها المتميز والمتنوع الذي يجمع بين الترفيه والثقافة والدين، إضافة إلى اهتمامها الكبير بعرض المسلسلات التركية المدبلجة التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان، حيث ساهمت القناة في زيادة شعبية تلك الأعمال في المنطقة العربية.

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

ما يميز قناة الفجر الجزائرية هو أنها قناة مجانية تبث على مدار الساعة دون الحاجة إلى اشتراك شهري، مما جعلها في متناول شريحة واسعة من المشاهدين في مختلف الدول العربية. كما أن القناة تحرص على تقديم صورة عالية الجودة وصوت نقي، إلى جانب الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن أي محتوى غير مناسب، الأمر الذي أكسبها ثقة واحترام المتابعين.

ولتسهيل متابعة القناة، أعلنت إدارة القناة عن تحديث تردداتها على كل من القمر الصناعي النايل سات والعرب سات لضمان وصول البث بأفضل جودة ممكنة، ويمكن ضبط جهاز الاستقبال بسهولة عبر إدخال الترددات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد: 11034

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

برامج قناة الفجر الجزائرية

وتتميز القناة أيضًا ببرامجها المتنوعة التي تجمع بين البرامج الدينية والثقافية والترفيهية، حيث تحرص على تقديم محتوى يناسب جميع أفراد الأسرة، وهو ما جعلها خيارًا مفضلًا للكثير من المشاهدين. كما تركز القناة على إبراز الهوية الجزائرية والعربية من خلال أعمالها وبرامجها، مما يعزز الانتماء الثقافي ويزيد من تفاعل الجمهور معها.