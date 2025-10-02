أحلى ضحكة مع طفلك.. تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت إهتمامًا كبيرًا بين ملايين الأطفال والمتابعين بمختلف الدول العربية، نظير أن القناة تقدم باقة من أروع البرامج التعليمية الترفيهية، وكذلك الأناشيد الدينية الرائعة والأغاني المميزة التي يتم تقديمها على مدار الساعة، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الأول

هناك بعض المعلومات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من استقبال التردد الحديث لقناة كراميش أطفال، ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما يأتي:

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 11430.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

تحديث تردد كراميش الثاني على القمر الصناعي

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتحديث قناة كراميش الثاني، فجاءت على النحو الأتي:

قمر صناعي أخر العرب سات.

أما عن ترددها يكون 11930.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز القناة يكون “27500”.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

خطوات تنزيل قناة كراميش أطفال

أما عن الخطوات المعنية بتنزيل قناة كراميش أطفال على النايل سات والعرب سات، فنصت على النحو التالي: