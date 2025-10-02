“الآن جميع الحلقات” موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 295 على شاشة الفجر الجزائرية

يعد موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 295 واحد من أبرز الأعمال التركية التي حققت نجاح كبير في تركيا والوطن العربي كله نظراً الحبكة الدرامية التي يقدمها المسلسل، والتي تدور أحداثه حول صراعات الدولة العثمانية مع التتار والمغول، ومن المقرر أن يبدأ العرض بشكل رسمي خلال شهر أكتوبر الجاري، وينقل المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجماً باللغة العربية كما يتاح مشاهدته عبر منصة قصة عشق بجودة عالية في أي وقت من بعد بثه على الشاشات التركية.

موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 195

قامت شركة الإنتاج التركية بالكشف عن موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع والذي من المحدد انطلاقه ببداية شهر أكتوبر الجاري، وبحسب التصريحات فإنه سيتم العرض على النحو التالي:

تنقل الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك عند تمام الساعة الثامنة مساء وذلك بتوقيت تركيا.

تعرض النسخة المترجمة باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وذلك كل يوم خميس عند تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

بحسب التسريبات فإنه انضم إلى الموسم السابع شخصيات جديدة فيما رحلت بعض الوجوه البارزة في المواسم الماضية على رأسهم النجم بوراك أوزجيفيت الذي كان يجسد شخصية عثمان على مدار الست مواسم ماضية، وفيما يلي إليك بعض الأسماء:

ميرت يازجي أوغلو.

راغب سافاش.

إيمره باسالاك.

محاسن مرابط.

شكري أوزيلديز.

جيهان أونال.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله، حيث تعد الناقل الحصري للمسلسل التركي المؤسس عثمان، وفيما يلي إليك الإحداثيات: