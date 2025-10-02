أمطار رعدية ومناخ ملبد بالغيوم .. المركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر تلك المدن من اضطراب المناخ 24 ساعة

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح اليوم الخميس تحذيرات تتضمن أمطار رعدية غزيرة تهدد عدة مدن سعودية وفقا لما تم رصده عبر أجهزة الرصد الجوي، حيث تشهد المدن السعودية اليوم المناخ الملبد بالغيوم والامطار المتفاوتة الشدة والرياح العاتية مما يتطلب ضرورة الحذر والانتباه، ومن خلال المقال التالي نوضح بيان تفصيلي بحالة المناخ.

أمطار رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية التقرير الصباحي لحالة المناخ والذي يتضمن الانذارات التالية:

انذار لقاطني منطقة جازان السعودية و عسير والباحة ومكة المكرمة أيضا يتضمن الأمطار الرعدية المتوسطة التي تزداد في ساعات النهار اليوم الخميس بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر الميلادي 2025 والتي تؤدي حتما إلى جريان السيول وتشكل مسطحات المياه التي تتسبب في توقف حركة مرور المركبات.

رصد المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضا انعدام الرؤية الأفقية على الطرق الساحلية نتيجة ارتفاع الرطوبة في الجو خاصة الأجزاء الساحلية في مكة المكرمة.

حركة الرياح العاتية التي يصاحبها الغبار والرمال والأتربة والتي تتسبب في تطاير المجسمات الغير ثابتة والتي تزداد شدتها في منطقة نجران والمنطقة الشرقية.

تكون السحب الرعدية الممطرة في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر مع هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 50 كيلو متر لكل ساعة.

ارتفاع موج البحر إلى مسافة مترين ونصف في الجزء الجنوبي من البحر الاحمر وارتفاع موج البحر مسافة مترين فقط في خليج العقبة.

طقس السعودية مكة

يشهد مناخ مكة اليوم حالة من الاستقرار حيث تسجل مدينة مكة المكرمة ارتفاع في درجات الحرارة بناء على أجهزة الرصد الجوي لدرجات الحرارة حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 43 درجة مئوية نهارا و 31 درجة مئوية ليلا مع انعدام فرص تساقط الأمطار و سيطرة المناخ الغائم جزئيا على سماء مكة بشكل عام مع هبوب الرياح العاتية النشطة وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو بدرجة 60%.