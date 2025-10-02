تتجاوز 30 ملم .. أمطار رعدية تهدد 5 ولايات والديوان الوطني للأرصاد الجوية يعلن استقرار المناخ في هذا الموعد

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية من موجه أمطار رعدية تضرب عدد من الولايات وتستمر 24 ساعة، حيث تعد مهمة التنويه عن اضطرابات المناخ حفاظا على سلامة المواطنين من مهام الديوان الوطني والذي يقدم نشرية تفصيلية لحالة المناخ كل يوم، ومن خلال المقال التالي نوضح الولايات الجزائرية التي تم وضعها تحت دائرة الخطر وموعد التحسن التدريجي في المناخ لكي يتمكن المواطنين من مباشرة المهام اليومية دون عقبات.

أمطار رعدية

وضع الديوان الوطني للأرصاد الجوية ولاية جيجل وولاية سكيكدة وولاية عنابة وولاية الطارف وقالمة تحت دائرة الخطر لمدة 24 ساعة، حيث بدأ انذار الخطورة الذي جاء من المستوى الثاني منذ منتصف نهار أمس الأربعاء ومن المقرر تحسن الأحوال الجوية بدءا من منتصف اليوم الخميس بتاريخ الثاني من شهر أكتوبر الميلادي 2025، حيث تضرب الولايات المذكورة سابقا موجه من الأمطار الرعدية الغزيرة وتتراوح كثافة التساقطات المطرية بين 20 ملم و 30 ملم.

وفي السياق ذاته أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية أيضا تحذير من المستوى الأول من الخطورة بعد رصد موجه رعدية تجتاح ولاية تيزي وزو وولاية بجاية وولاية سطيف وولاية ميلة وولاية قسنطينة ولاية قالمة وولاية سوق أهراس وولاية أم البواقي وولاية تبسة وولاية خنشلة وباتنة.

أحوال الطقس

أوضح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أحوال الطقس في باقي الولايات الجزائرية ايضا، حيث تضمن التقرير من يلي من تفاصيل: