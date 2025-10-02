بالرقم الوطني فقط .. فتح حساب بنك الخرطوم من الهاتف في دقائق bankofkhartoum والرسوم المطلوبة

أوضحت إدارة بنك الخرطوم خطوات فتح حساب بنك الخرطوم عبر الهاتف باستخدام الرقم الوطني فقط، حيث تعد تلك الخدمة من الخدمات المميزة المطروحة مؤخرا للمواطنين والمغتربين المقيمين خارج حدود الدولة، وذلك حتى يتمكن جميع حاملي الجنسية من الاستفادة من الخدمات المصرفية عن بعد وإجراء التحويلات المالية أو الادخار أو سداد الفواتير والاقساط بشكل دوري بأمان تام ومرونة متكاملة.

فتح حساب بنك الخرطوم

بخطوات الكترونية ميسرة يتمكن حاملي الجنسية السودانية المقيمين داخل او خارج السودان من امتلاك حساب بنكي وتفعيله فوريا، عبر اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار اللغة العربية أو الإنجليزية.

النقر على خيار انشاء حساب.

ادخال الرقم الوطني.

ارفاق الوثائق المطلوبة.

ارفاق التوقيع الشخصي.

النقر على إنشاء حساب.

لتفعيل الحساب عليك الاتصال برقم 1913.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

أوضحت إدارة بنك الخرطوم أيضا المستندات المطلوبة لفتح الحساب اون لاين وتوثيقه وتفعيله بدون أي عقبات، حيث يتعين على المواطن تجهيز ما يلي من مستندات وارفاقها أثناء التسجيل لضمان اكتمال الطلب:

ارفاق الرقم الوطني.

ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية الشخصية بتاريخ ساري أو جواز سفر ساري المفعول للمغتربين.

اثبات محل السكن.

صورة شخصية حديثة وواضحة بخلفية بيضاء.

ارفاق التوقيع الشخصي ثلاثة مرات متطابقة.

رسوم فتح حساب بنك الخرطوم

لا توجد رسوم أساسية لفتح حساب بنك الخرطوم تخصم عند فتح الحساب سواء من خلال زيارة فرع البنك أو فتح الحساب من خلال تطبيق بنكك أو من خلال منصة بنك الخرطوم ولكن توجد شروط أساسية لفتح الحساب ومن بينها إيداع عشرة آلاف جنيه سوداني في الحساب لاكتمال خطوات التفعيل للحساب وتنشيطه.

فتح حساب بنكك

يتمكن عملاء بنك الخرطوم الجدد من إنشاء الحساب البنكي عبر تطبيق بنكك الذي يعمل على الهواتف الذكية سواء بنظام تشغيل اندرويد أو ios، وذلك من خلال تثبيت نسخة التطبيق الأساسية الموجودة على متجر الهاتف واتباع خطوات التسجيل السابقة، ومن ثم يتمكن العملاء من متابعة الحساب والحوالات كاملة ومراجعة التقارير بدقة.