جومانا محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
30 كود نادر وقسائم حصرية .. أحدث اكواد فري فاير صالحة للجميع موارد وعتاد نشط تكفيک لآخر الجيم
يتهافت لاعبي Free Fire بشكل دائم في البحث عن اكواد فري فاير صالحة للجميع بتاريخ اليوم، حيث تقدم جارينا الشركة المطورة للعبة مجموعة من الاكواد اليومية التي تمثل مكافآت حصرية وهدايا مجانية وجوائز لجميع اللاعبين في جميع المستويات، فقد نجحت جارينا في زيادة الشغف والحماس والتفاعل داخل اللعبة بطرح تلك الاكواد التي تقدم العتاد الكامل والموارد والأسلحة والرقصات والعناصر المميزة داخل ساحة المعركة الملكية.

طرحت جارينا مجموعة من الاكواد النشطة فقط بتاريخ اليوم أي تعد سارية حتى منتصف الليل أو تنتهي قبل ذلك في حال كثرة الاستخدام، وتقدم تلك الاكواد صناديق من الالماس والجواهر بدون الحاجة إلى دفع أي شيء، كما تقدم الأسلحة والذخائر والمظلات والسكنات النادرة لجميع اللاعبين، وفيما يلي نشارك أحدث تلك الاكواد:

  1. H2MV-9QK7-L4JP
  2. S7DZ-4N8R-K1XW
  3. P3LX-6V9T-M2QH
  4. C9RW-1J5K-Z8UF
  5. L6QZ-3T2P-V9HN
  6. V5GK-8M1X-R4CJ
  7. Y8PN-2F7L-Q3KD
  8. D4HJ-9V2M-S6QX
  9. B1RK-7C5Z-L8YT
  10. N3TZ-6Q4P-H9MV
  11. U9CF-2K8L-J5WP
  12. M4XK-7V1Q-D9RH
  13. G6PL-3J9T-V2KW
  14. R2QH-8M5Z-N4XV
  15. K7VD-1P3L-S9QY
  16. E5MN-4K8J-T2QX
  17. Z1JP-9L6V-R3KW
  18. F8QK-2V5M-L7HN
  19. T3RW-6N1Z-P8QJ
  20. 04KL-7V2M-H9QP
  21. A9TZ-3Q5L-V6RM
  22. Q6JP-1K8N-W4TV
  23. H5LX-2M9Q-P7KD
  24. S8QV-4J1K-N3PW
  25. P2RM-7L5Z-K9QH
  26. C6JN-3V8T-L1QW
  27. L9KP-5M2Q-R7ZH
  28. V1QH-8L4N-K6PW
  29. Y4RM-9V3K-P2QJ
  30. D7LK-2P6M-Q5ZW

موقع استبدال أكواد فري فاير

اعتمدت جارينا موقع شوب تو جيم كمنصة موثوقة لشحن الجواهر واستبدال الاكواد من داخل دول الوطن العربي والشرق الأوسطء حيث تقدم المنصة خدمات الشحن بعدة طرق الدفع عن بعد وتقدم أيضا الاستبدال الفوري والسريع بأمان تام على الحساب، وتتمثل خطوات الاستبدال الصحيحة في اتباع الخطوات التالية:

  • فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة shop2game.
  • انقر تسجيل الدخول.
  • ادخل المعرف الشخصي من اليسار الى اليمين.
  • انقر على اسم اللعبة فري فاير
  • انقر استبدال الاكواد.
  • قم بنسخ الكود السابق ولصقه في الخانة.
  • انقر زر استبدال.
  • على الفور يتم استلام الهدايا في صندوق اللاعب.

هل توجد طريقة لشحن جواهر فري فاير مجانا؟

أكدت Garena بأنه لا توجد منصة رسمية وموثوقة تقدم خدمات الشحن المجاني لجواهر فري فاير، وأنه يمكن الحصول على الجواهر المجانية فقط في حال إتمام خطوات الشحن المدفوع عبر منصة shop2game حيث تقدم المنصة مجموعة من الجواهر يتراوح عددها بين 10جواهر حتى 220 جوهرة كهدية مجانية في حال إتمام خطوات الشحن على حسب قيمة الباقة.

