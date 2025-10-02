إجازات مدفوعة الأجر كامل.. موعد الإجازة الرسمية للقطاع العام والخاص 10 أيام مرة واحدة

يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2025، كونها من أهم الإجازات التي يمر بها العاملون، نظير أن تكون مدفوعة الأجر كاملاً، بجانب أن الحكومة حريصة على ضخ المستحقات المالية في حسابات الموظفين كاملة أثناء فترة الإجازة تكون الإخلال بذلك، وعليه فأصبح من السهل إمكانية التعرف على جدول الإجازات الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

قائمة بإجازات العاملين في الدولة

وحددت الدولة جدول الإجازات الرسمية المعتمدة للعاملين في القطاع العام والخاص، نظير أن أولى هذه الإجازات توافق 6 أكتوبر 2025، وفقًا لما يأتي:

الحصول على يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 إجازة أسبوعية، ويوافقها السبت 4 أكتوبر.

كما أن يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 إجازة السادس من أكتوبر لكن سيتم ترحيلها إلى الخميس.

بجانب أن يوم الجمعة 11 أكتوبر 2025 إجازة أسبوعية.

أما عن يوم السبت فيوافق 12 أكتوبر 2025 إجازة أسبوعية.

نظير أن يوم 17 أكتوبر 2025 يوافق الجمعة وهي إجازة أسبوعية.

بالإضافة إلى أن يوم السبت يوافق 18 أكتوبر 2025 إجازة أسبوعية.

حتى أن يوم الجمعة فيوافق 24 أكتوبر 2025 إجازة أسبوعة.

حتى أن السبت الموافق 25 أكتوبر تكون إجازة أسبوعية.

بالإضافة إلى أن الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025 توافق إجازة أسبوعية.

ترحيل الإجازات الرسمية في الدولة

أما عن الخريطة الزمنية المعتمدة في الدولة، فإن إجازة السادس من أكتوبر سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، بما يتحصل عليها كافة العاملين في الدولة، بجانب أن الأجر سيتم ضخه بشكل كامل دون أي نقص أو مواجهة مشكلة في ذلك.