تعرض عمرو زكي لأزمة صحية عنيفة.. “هانت النهاية”

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات مقلقة تخص الحالة الصحية والنفسية لنجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمر بظروف صعبة تستدعي الدعم والتضامن.

وخلال حديثه عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، قال شوبير: “ابقوا اطمئنوا على عمرو زكي… هو في محنة عنيفة جدًا، وربنا معاه”. وأضاف أن زكي يمر بمرحلة صعبة بعيدًا عن الأضواء، مؤكدًا أن “اللاعب في أيام المجد قد ينسى العالم، لكن وقت الشدة تكون الأزمة أثقل بكثير”.

وكان زكي قد كشف سابقًا عن ابتعاده عن الوسط الرياضي، وتحدث في أحد اللقاءات الإعلامية عن تجربة قاسية مر بها، حيث تعاطى المخدرات لفترة قبل أن يُقلع عنها نهائيًا بعد تعرضه لحادث مروري كاد يودي بحياته.

وتفاعل جمهور الكرة المصرية مع تصريحات شوبير، وسط دعوات بالشفاء والدعم للنجم الذي لطالما مثّل مصر في المحافل الكبرى.

الأهلي يؤجل ملف المدير الفني

في سياق آخر، أكد شوبير أن إدارة النادي الأهلي قررت تأجيل التعاقد مع مدير فني أجنبي رغم المفاوضات التي أجرتها مؤخرًا مع عدة أسماء.

وكشف عن توقف المفاوضات مع البرتغالي برونو لاجي بسبب إصراره على الحصول على الشرط الجزائي كاملاً في حال الإقالة، وهو ما رفضته إدارة النادي. كما تم طرح اسم التركي فاتح تريم دون التوصل لاتفاق رسمي.

وأوضح شوبير أن عماد النحاس سيواصل قيادة الفريق مؤقتًا حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، فيما طلبت الإدارة من أسامة هلال، مدير التعاقدات، تجميد الملف مؤقتًا لحين إيجاد اسم يليق بقيمة الأهلي.