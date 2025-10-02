وان بلس تفاجئ العالم.. هاتف OnePlus 15 الجبار يدخل سوق الأكثر مبيعًا

كشفت شركة وان بلس الصينية رسميًا عن هاتفها الجديد OnePlus 15 خلال مشاركتها في قمة سنابدراجون 2025 التي أقيمت مؤخرًا في هاواي، وأعلنت الشركة أن الهاتف سيكون أول جهاز ذكي يعمل بأحدث معالج رائد من شركة كوالكوم، وهو Snapdragon 8 Elite Gen 5، ما يضعه في مقدمة الهواتف الرائدة من حيث الأداء والمعالجة.

تقنية الصور المتقدمة DetailMax

من أبرز ما أعلنت عنه الشركة هو إدماج محرك الصور DetailMax، الذي تم تطويره داخليًا. ويعتمد هذا المحرك على خوارزميات معالجة متقدمة ومعالجات قوية لتقديم صور فائقة الوضوح، بدقة وتفاصيل حقيقية للغاية. وتهدف وان بلس من خلال هذا الابتكار إلى تعزيز تجربة التصوير الفوتوغرافي على هواتفها.

تصميم جديد وتطوير في الكاميرا

من حيث التصميم، يأتي OnePlus 15 بتغيير ملحوظ في شكل الكاميرا الخلفية، حيث تم التخلي عن التصميم الدائري المعتاد لصالح جزيرة كاميرا رأسية تحتوي على ثلاث عدسات. أما التصميم العام للهاتف، فيشبه إلى حد كبير هاتف OnePlus 13s الأصغر حجمًا، ويحتفظ بالشعار التقليدي للعلامة في منتصف الواجهة الخلفية.

المواصفات التقنية المتوقعة

الشاشة: تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيحمل شاشة تدعم معدل تحديث 165 هرتز، مع احتمال حصر هذه الميزة في النسخة الصينية فقط.

النظام: سيعمل OnePlus 15 بنظام OxygenOS 16 المبني على أندرويد 16، مع وعد الشركة بتقديم 5 سنوات من تحديثات النظام و6 سنوات من تصحيحات الأمان.

البطارية: من المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7300 مللي أمبير من نوع السيليكون-كربون، مع دعم شحن سلكي 100 واط وشحن لاسلكي 50 واط.

الكاميرا: تشير التسريبات إلى أن الكاميرا الخلفية ستضم ثلاث عدسات بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، تشمل عدسة رئيسية، وعدسة واسعة الزاوية، وعدسة تقريب بصري 3x.

موعد الإطلاق وان بلس

رغم الإعلان الرسمي، لم تحدد وان بلس بعد موعد الإطلاق النهائي للهاتف، ومن المتوقع أن يتم طرح OnePlus 15 أولًا في السوق الصينية، قبل أن يتوفر عالميًا في وقت لاحق من عام 2025.