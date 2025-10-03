“فرح ولادك طـول اليـوم” استقبل الآن تردد قناة Kids 5 الجديد نايل سات وعرب سات 2025 واستمتع بأجمل البرامج الكرتونية الممتعة

تعتبر تردد قناة كيدز 5 Kids واحدة من القنوات الموجهة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية والأفلام الكرتونية التي تناسب مختلف الأعمار، وقد حازت القناة على شعبية واسعة بين العائلات نظرًا لمحتواها الآمن والمفيد، مما جعلها خيارًا أساسيًا للأطفال في أوقات الفراغ، ولمزيد من المعلومات حول التردد الجديد تابعوا معنا هذا المقال.

مميزات قناة كيدز 5 Kids

قناة كيدز 5 kids من القنوات المميزة التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث تجمع بين المرح والفائدة، وتسعى القناة إلى تنمية مهارات الصغار من خلال برامج متنوعة تناسب مختلف الأعمار، ومن أبرز مميزاتها أيضا ما يلي:

تقدم القناة محتوى مخصص للأطفال بجودة عالية وصورة واضحة.

تعرض برامج تعليمية تساعد على تنمية المهارات والقدرات الذهنية.

بث أفلام ومسلسلات كرتونية مشوقة تناسب جميع المراحل العمرية.

خالية من المشاهد غير المناسبة، مما يجعلها قناة آمنة للأسرة.

تبث على مدار 24 ساعة دون انقطاع وبشكل مجاني.

تردد قناة 5 Kids

يمكن استقبال قناة كيدز 5 عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11595

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

طريقة ضبط قناة كيدز 5 على جهاز الاستقبال

بعد التعرف على التردد الجديد، فيمكنك ضبطه بالشكل التالي: