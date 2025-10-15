خطوات تثبيت قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع حــ 1

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول مسلسل المؤسس عثمان، نظير أن المسلسل يتضمن العديد من الأحداث التاريخية الأكثر تشويقية، فيما أن قناة الفجر الجزائرية تقوم بنقل مثل هذه المسلسلات، حتى أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قم بتنزيل التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، وفقًا للمعلومات التالية:

القمر الصناعي الأول العرب سات.

ترددها الحديث يكون 11034.

بينما الإستقطاب فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

نزل تردد قناة الفجر الجزائرية الثاني

أما عن البيانات الأخرى الخاصة بتحديث تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، بناءً على ما يلي:

قمر صناعي ثاني النايل سات.

ترددها فهو يكون 12034.

أما عن معامل الترميز يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

خطوات تنزيل قناة الفجر الجزائرية

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل قناة الفجر الجزائرية، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، ومن بينها السلطان محمد الفاتح وقيامة عثمان، وفقًا للأتي: