استلم 30,000 شدة + 10,000 مجانية.. شحن شدات ببجي بطريقة أمنة ومضمونة في 5 ثواني فقط

تُعد لعبة PUBG Mobile واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم، ويعتمد جزء كبير من متعتها على إمكانية تخصيص الشخصيات وشراء الإكسسوارات والأسلحة والملابس والعروض المميزة ولتحقيق ذلك، يحتاج اللاعبون إلى شدات ببجي (UC)، وهي العملة الرسمية داخل اللعبة ومع ازدياد شعبية اللعبة، أصبح الشحن الآمن والسريع أمرًا ضروريًا للاعبين الجدد والمحترفين على حد سواء.

ما هي شدات ببجي؟

شدات UC هي العملة التي تتيح للاعبين شراء كل ما يعزز تجربة اللعب — من الرويال باس (Royale Pass) والمظاهر النادرة، إلى الصناديق والعروض المحدودة، كما تتيح هذه الشدات الوصول إلى محتوى مميز لا يمكن الحصول عليه إلا عبر الشحن، ومن أكثر الباقات المطلوبة حاليًا بين اللاعبين:

بـاقة 30,000 شدة: تمنح اللاعبين فرصة فتح عدد كبير من الصناديق النادرة، شراء الرويال باس لأكثر من موسم واحد، والحصول على سكنات مميزة وأسطورية، وهذه الباقة مفضلة لدى صانعي المحتوى والمحترفين في البطولات.

باقة 10,000 شدة: مثالية للاعبين الذين يرغبون في تطوير حسابهم وشراء الرويال باس الكامل، إلى جانب بعض الإضافات المميزة. توفر هذه الباقة توازنًا ممتازًا بين السعر والمميزات.

طرق الشحن المضمونة

هناك عدة طرق رسمية وآمنة لشحن الشدات:

الموقع الرسمي للعبة (PUBG Mobile): يتم إدخال رقم الـ ID الخاص بالحساب، ثم اختيار الباقة المناسبة، والدفع باستخدام بطاقات الائتمان أو المحافظ الإلكترونية.

الموزعون المعتمدون: توفر بعض المتاجر الإلكترونية العربية خدمات شحن فوري وآمن بالعملة المحلية.

بطاقات Google Play أو App Store: يمكن شراء بطاقة وشحنها في حسابك ثم شراء الشدات مباشرة من داخل اللعبة.

نصائح مهمة قبل الشحن