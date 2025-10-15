ثبت حالا.. تردد قناة وناسة نايل سات وعرب سات وتابع برامج الاطفال

ازداد البحث مؤخرا لمعرفة تردد قناة وناسة 2025 الجديد عبر كل من القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث تعتبر تلك القناة هي من أهم القنوات التي تكون مناسبة وآمنة للأطفال لجميع الفئات العمرية وقد استطاعت منذ بدء بثها على الشاشات بأن تحقق شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، فيما تقدم تلك القناة محتوى ترفيهي وتعليمي متميز ومتنوع ويجمع ما بين الأغاني والاناشيد بجودة عالية لكل من الصوت والصورة وتذاع على مدار اليوم بدون انقطاع.

تردد قناة وناسة

يمكن للأمهات والآباء ضبط تردد قناة وناسة 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك من خلال إدخال بيانات التردد الآتية صحيحة وذلك في جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي يكون عبر نايل سات.

أما التردد الجديد للقناة يكون 11470.

معدل الاستقطاب للقناة من خلال أفقي.

أما معامل الترميز للقناة من خلال 27500.

تكون بيانات تصويب الخطأ للقناة عبر 5/6.

تردد وناسة على العرب سات

كذلك يمكنكم أيضا ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال الترددات الآتية:

القمر الصناعي يكون عبر عرب سات.

أما التردد الجديد للقناة يكون 11270.

معدل الاستقطاب للقناة من خلالرأسي.

أما معامل الترميز للقناة من خلال 27500.

تكون بيانات تصويب الخطأ للقناة عبر 3/4.

طريقة تثبيت قناة وناسة على الريسيفر

في نفس السياق فأنه يجب اتباع بعض من الخطوات اللازمة والتي تساعدك في تنزيل قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك والتي جاءت أهمها لتكون كما يلي: