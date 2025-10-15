أخر تحديث.. تردد قناة الفجر الجزائرية ناسل سات وعرب سات لمتابعة مسلسل قيامه عثمان

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات، فيما تمكنت قناة الفجر في وقت سابق بأن تحقق شعبية كبيرة وجماهيرية في كافة أنحاء الوطن العربي لانها تعرض العديد من المسلسلات التركية التاريخية المدبلجة باللغة العربية والتي تكون بجودة عالية للصوت والصورة وعلى مدار اليوم بدون أي انقطاع وبالأخص مسلسل قيامة عثمان التي تذاع يوم الخميس من كل أسبوع.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك من اجل متابعة أحداث حلقات الموسم السابع والجديد من مسلسل المؤسس عثمان الذي من المنتظر بأن يتم عرضه قريبا ويكون ذلك عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

يكون القمر الصناعي نايل سات.

كذلك يكون التردد للقناة 12034.

أما عن الاستقطاب يكون أفقي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل التصحيح يكون هو 5/6.

تردد قناة الفجر الجديد على عرب سات

يمكنكم ضبط قناة الفجر الجديد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال البيانات الآتية:

يكون القمر الصناعي عبر سات.

كذلك يكون التردد للقناة 11034.

أما عن الاستقطاب يكون عمودي.

معدل الترميز للقناة هو 27500.

معامل التصحيح يكون هو 3/4.

طريقة تنزيل قناة الفجر على الرسيفر

أما عن خطوات تنزيل قناة الفجر على الرسيفر فتتمثل بذلك لتكون على النحو التالي: