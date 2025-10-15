دخول جبار مسلسل المؤسس عثمان.. أعرف موعد قيامة اورهان اليوم وتــابع جميع الحلقات أول بأول

يبحث العديد من المتابعين وعشاق الدراما التركية عن موعد مسلسل المؤسس عثمان، كونه من أبرز المسلسلات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين في مختلف أنحاء دول العالم، نظير ما يقدمه المسلسل من أحداث تاريخية على مدار الساعة، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية التعرف على موعد الحلقة 195، فيما يمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بموعد انطلاق الجزء السابع من المسلسل خلال السطور التالية.

ما هو موعد مسلسل المؤسس أورهان؟

وأكدت الشركة المنتجة لقيامة عثمان، أن موعد إذاعة الموسم السابع سيوافق اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا والتاسعة بتوقيت القاهرة، مشيرة إلى أن الحلقات سيتم بثها على القنوات الفضائية المعنية بالبث بعدة لغات مختلفة سواء العربية أو الأجنبية أو التركية، وغيرها من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي.

القنوات الناقلة لمؤسس أورهان

أما عن القنوات المعنية ببث لمؤسس أورهان الموسم السابع، وفقًا لما نص على النحو التالي:

قناة ATV.

قناة الفجر الجزائرية.

قناة مصر أم الدنيا.

منصات التواصل الاجتماعي.

تردد قناة atv التركية

أما عن البيانات الخاصة بتثبيت قناة atv التركية، وفقًا لما نص على النحو التالي:

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الحديث يكون 10796.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

تردد قناة atv التركية العرب سات

وعن المعلومات الأخرى الخاصة بتحديث تردد قناة atv التركية، فجاءت كما يأتي: