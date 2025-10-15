لمتابعة المؤسس عثمان.. خطوات تثبيت تردد قناة atv التركية على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة atv التركية من أكثر القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين في مختلف أنحاء الدول العربية، بما تقدمه من مسلسلات وأعمال فنية وتاريخية أكثر من رائعة، حتى أنها لاقت قبولاً وشهرة واسعة في الآونة الأخيرة، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة بما يتضمن النايل سات والعرب سات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل قناة atv التركية

أما عن البيانات المعنية بتحديث تردد قناة atv التركية على القمر الصناعي، لمتابعة كل ما تقدمه على مدار الساعة، وفقًا لما يأتي:

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها يكون 10796.

بينما الإستقطاب فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد قناة atv التركية على عرب سات

ويسهل التعرف على التحديث الأخير لقناة atv التركية لمتابعة كافة حلقات المؤسس عثمان، وفقًا لما نص على النحو التالي:

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة فهو 1292.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “5/6”.

كيفية تحديث تردد قناة atv التركية

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل قناة atv التركية لمتابعة كل ما تقدمه القناة، وفقًا للأتي: