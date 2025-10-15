“من هنــــا” .. تفعيل رويال باس ببجي ROYAL PASS PUBG MOBILE مقابل 600 شدة

أضافت الشركة ميزة رويال باس الجديدة التي تمنح للاعبين تجربة مميزة داخل اللعبة وفتح الأبواب المتعددة من المكافآت والأسلحة الفريدة من نوعها، وقد أصبحت هذه الخاصية حديث مجتمع اللاعبين حول العالم، وقد يبحث الكثير من محبي اللعبة عن طريقة تفعيل رويال باس بشكل صحيح ومعرفة هل إذا كانت مجانية أن تحتاج إلى شدات.

تفعيل رويال باس ببجي

يمكن تفعيل خاصية رويال باس في لعبة ببجي موبايل بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية

فتح لعبة ببجي على الهاتف المحمول.

الذهاب إلى قسم رويال باس من الصفحة الرئيسية للعبة.

تحديد نوع الباس المراد تفعيله سواء العادي أو البلس.

النقر على زر تفعيل.

سوف يتم إتاحة الوصول إلى مجموعة كبيرة من المكافآت والعناصر الحضرية التي لا يمكن الحصول عليها بطرق أخرى داخل اللعبة.

مميزات رويال باس الجديدة

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها خاصية رويال باس الجديدة في لعبة ببجي، ومن أهم هذه المميزات ما يلي