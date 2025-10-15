EL-NOUR TORKYISH .. تردد قناة النور التركية HD الجديد على نايل وعرب سات

احصل الان على تردد قناة النور التركية HD، والتي قد تعتبر واحدة من أهم وأكبر القنوات المتميزة فى مجال المسلسلات التركية على الأطلاق، كما تقدم القناة العديد من المزايا المختلفة التي لا توجد في أي قناة أخرى، وتشمل المسلسلات الجديدة والتي يتم عرضها للمرة الأولي على التلفاز، وقد تتميز القناة بأهم الطرق التي يمكن تنزيلها من خلال مجموعة خطوات.

تردد قناة النور التركية HD

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 11958.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 11958.

معامل الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية تنزيل القناة على التلفاز

أحصل الآن بكل سهولة على العديد من الخطوات المختلفة التي يمكن من خلالها تنزيل القناة على التلفاز بها، والتي قد تتمثل فى الآتي وهي: