المؤسس عثمان الموسم السابع .. تردد قناة الفجر الجزائرية الحصرية 2026

أستمتع الان بالحصول على قناة الفجر الجزائرية الحصرية، ومشاهدة العديد من المسلسلات المختلفة الجديدة والحصرية، والتي قد لا تتوافر فى أي قناة أخرى على الأطلاق، كما أيضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار اليوم بدون الحاجة الى المختصين أو الدعم الفني، كما أيضا تعتبر أنها واحدة من أهم وأكبر القنوات المختصة فى مجال المسلسلات التركية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الحصرية

أحصل الان على قناة الفجر الجزائرية الحصرية، وأستمتع بالعديد من المسلسلات الجديدة والتركية والتي قد لا تتوافر بسهولة فى أي قناة أخرى على الاطلاق، كما يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة، بالأضافة إلى أنها واحدة من القنوات المتميزة والحصرية التي تفيد عاشق التركي، وقد تتميز القناة فى البيانات الخاصة بها وهي:

تردد القناة: 10922.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايلسات.

القمر الصناعي: عربسات

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تنزيل القناة على التلفاز

قد يمكن الان وحصريًا الحصول على اهم خطوات تنزيل القناة على التلفاز بدون الحاجة الى المختصين أو الدعم الفني، وقد يمكنكم الأستمتاع بالقناة من خلال مجموعة بيانات بسيطة وقد تتمثل فى الآتي ومنها: