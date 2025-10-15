المغرب وفرنسا.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة مع نظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر أكتوبر 2025، ضمن نصف نهائي كأس العالم، نظير أن العديد من عشاق الساحرة المستديرة ينتظرون هذه المباراة من أجل المشاهدة الممعتة التي ستكون بها، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة والتشكيل المتوقع.

أشبال الأطلس يطمحون لبلوغ نهائي مونديال الشباب أمام فرنسا

يخوض المنتخب المغربي للشباب مواجهة مصيرية مساء اليوم الأربعاء أمام نظيره الفرنسي، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للشباب 2025، على ملعب «إلياس فيجيروا براندر»، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم العربية والأفريقية.

ويدخل أشبال الأطلس اللقاء بروح عالية وثقة كبيرة بعد المسار المميز الذي قدموه في البطولة، حيث نجحوا في تحقيق انتصارات مدوية على أقوى المنتخبات العالمية. ففي دور المجموعات، تفوق المنتخب المغربي على كل من إسبانيا والبرازيل، قبل أن يواصل عروضه القوية في الأدوار الإقصائية ويقصي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من ربع النهائي.

في المقابل، يتسلّح المنتخب الفرنسي بخبرته الأوروبية الواسعة، بعدما تمكّن من التأهل إلى المربع الذهبي عقب فوزه الصعب على النرويج بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي. ويُعد المنتخب الفرنسي من أبرز المرشحين للظفر باللقب، ما يجعل المواجهة مع المغرب قمة كروية مرتقبة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة مباشرة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على القناة المفتوحة beIN SPORTS HD، ما يتيح للجماهير العربية متابعة الحدث الكبير مجانًا.

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يُنتظر أن يشهد منافسة قوية وحماسًا كبيرًا من الجانبين.

ملامح التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب