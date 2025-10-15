تردد قناة توم وجيري على نايل سات وعرب سات 2025 بجودة عالية وتابع مغامرات القط والفار

زاد البحث الدقائق القليلة الماضية لمعرفة تردد قناة توم وجيري الجديد 2025 وذلك على كل من القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، حيث تكون تلك القناة من أهم القنوات التي تكون واستطاعت بأن تحقق شعبية كيبرة منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون وكذلك القناة مخصصة للأطفال من جميع الفئات العمرية، فيما تتميز تلك القناة بعرض حلقات متنوعة ومتميزة على مدار اليوم عن القط والفار وبأعلى جودة للصورة والصوت.

تردد قناة توم وجيري

يمكن للأمهات والآباء ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد عبر الأقمار الصناعية وذلك لأنه لا يحتاج لأي رسوم أو اشتراك للمتابعة، ويكون أخر تحديث للتردد على النايل سات وذلك من خلال البيانات الآتية:

يكون القمر الصناعي هو نايل سات.

أما التردد الجديد للقناة يكون 11315.

معدل الاستقطاب للقناة هو عمودي.

بينما الترميز يكون من خلال 27500.

أيضا يكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد توم وجيري 2025 على عرب سات

كذلك يمكن تثبيت تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال إدخال الترددات المقبلة:

يكون القمر الصناعي هو عرب سات.

أما التردد الجديد للقناة يكون 12349.

معدل الاستقطاب للقناة هو أفقي.

بينما الترميز يكون من خلال 27500.

أيضا يكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تنزيل قناة توم وجيري علي الريسيفر

يمكنكم اتباع بعض من الخطوات اللازمة ليتم تثبيت وتنزيل قناة توم وجيري علي جهاز الريسيفر ويكون ذلك من خلال ما يلي: