تردد قناة ماجد على نايل سات وعرب سات لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي مميز للأطفال والمراهقين

يهتم العديد من الآباء والآمهات بالتعرف على تردد قناة ماجد الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات، فيما تقدم القناة محتوى ترفيهي ومتنوع متميز يعرض على مدار الأربعة وعشرون ساعة بدون أي انقطاع للبث وبجودة عالية للصورة والصوت اتش دي، كما تكون تلك القناة من القنوات المخصصة للأطفال وكذلك تكون مناسبة لجميع الفئات العمرية من الصغار والكبار.

تردد قناة ماجد

يمكن ضبط تردد قناة ماجد 2025 الجديد وذلك على القمر الصناعي نايل سات ويكون عبر إدخال الترددات المقبلة في جهاز الريسيفر الخاص بك من خلال ما يلي:

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

يكون التردد للقناة عبر 11411.

أما الاستقطاب من خلال أفقي.

يكون معدل الترميز هو 30000.

بينما معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ماجد على عرب سات

كذلك يمكن ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات ويأتي ذلك من خلال النقاط التي تمثلت على النحو التالي:

القمر الصناعي للقناة عرب سات.

يكون التردد للقناة عبر 11804.

أما الاستقطاب من خلال أفقي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات تنزيل قناة ماجد على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات والنقاط اللازمة التي يجب اتباعها وذلك من أجل تنزيل وضبط قناة ماجد على جهاز الريسيفر ويكون ذلك عبر اتباع ما يلي: