ثبتها.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات وعرب سات لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي مميز للأطفال والمراهقين

يعتبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 من أكثر ما يبحث عنه الآمهات والآباء مؤخرا، وذلك لأن تلك القناة تمكنت بأن تتواجد بقائمة القنوات الأكثر متابعة وذلك لأنها تقدم محتوى تربوي وترفيهي متميز مناسب للأطفال بكافة الفئات العمرية، كما يجمع المحتوى ما بين التسلية والتعليم مما يعمل بذلك على تعزيز القيم الأخلاقية لديهم، فيما قامت إدارة القناة في وقت سابق بتحديث التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية وذلك ليتم متابعة المحتوى بجودة عالية للصورة والصوت على مدار اليوم دون انقطاع.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة 2025 وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من أجل متابعة المحتوى على مدار اليوم بجودة عالية للصورة والصوت ويكون ذلك من خلال أخر تحديث لبيانات التردد التي تمثلت على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

أما التردد للقناة هو: 11258.

يكون الاستقطاب هو: أفقي.

بينما معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

تردد طيور الجنة على عرب سات

أما أخر تحديث لتردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيكون بذلك من خلال الترددات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

أما التردد للقناة هو: 11310.

يكون الاستقطاب: عمودي.

بينما معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 3/4.

استقبال قناة طيور الجنة على الرسيفر

في نفس السياق فأنه يوجد عدد من الخطوات اللازمة ليتم تثبيت واستقبال تردد القناة الجديد على جهاز الريسيفر وتمثلت أبرزها كالآتي: