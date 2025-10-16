مش بس للقلي.. وجبة لصحية لفطور شهي مع طريقة عمل السمك البلطي في الفرن بأسرار أشهر محلات السمك في الأنفوشي

تعتبر الأسماك من أكثر اللحوم المفيدة لصحة الجسم ولكن عند تسويتها وقليها في الزيت تفقد الكثير من قيمتها الغذائية، وتعتبر الأسماك المشوية من أكثر الطرق الصحية التي تحافظ على العناصر والمعادن الموجودة في الأسماك، ولذلك نحن نقدم لكم اليوم طريقة عمل السمك البلطى فى الفرن بطريقة بسيطة وصحية تمامًا بدون إضافة الزيوت التي تقلل من قيمته الغذائية، كما أن السمك البلطي يتميز بمذاق رائع وشهي يفضله العديد من الأشخاص.

مكونات تحضير السمك البلطي في الفرن

من خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم المكونات التي نحتاجها لتحضير السمك البلطي في الفرن، فهي مكونات سهلة وبسيطة نذكرها لكم على النحو التالي:

كيلو واحد من السمك البلطي.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ( الملح – الفلفل الأسود – الكمون).

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من الثوم المهروس.

ثلاث ملاعق من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ثلاث حبات من البصل مقطعة شرائح.

ثلاث حبات من الطماطم مقطعة شرائح.

طريقة تحضير السمك البلطي في الفرن