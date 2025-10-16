رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025 عبر منصة مصر الرقمية

يبحث العديد من المواطنين عن كارت الخدمات المتكاملة كونه من أبرز الوثائق التي توفر الدعم المادي لجميع المواطنين، نظير أن الكارت يُسهل عليهم الخدمات الحكومية والكشف وصرف راتب شهري، وغير ذلك من الخدمات الأخرى التي يوفرها الكارت، مع العلم أنه يمكنك الاستعلام عن كارت الخدمات كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الآن

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وفقًا لما نص على النحو التالي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي موقع كارت الخدمات المتكاملة.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

قم بإدخال الرقم القومي في خانة البحث.

مع إمكانية تحديد المحافظة.

قم بإدخال الاسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

مستندات استخراج كارت الخدمات المتكاملة

أما عن المستندات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وفقًا لما يلي:

يُرجى تقديم بطاقة الرقم القومي.

مع إرفاق أصل وصورة شهادة ميلاد الأطفال.

تقديم طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

إرفاق 2 صورة شخصية حديثة.

تقديم تقرير طبي مميكن فيما بعد.

ما هي شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2025؟

وتتمثل أبرز الشروط الواجب مراعاتها لكي تتمكن من الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، بناءً على الأتي: