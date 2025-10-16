بعد ارتفاع ساحق.. سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 16-10-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 16 من شهر أكتوبر 2025، فيما أن سعر الجرام الواحد بلغ نحو 6451 جنيهًا للجرام الواحد، نظير إمكانية التعرف على أخر تحديث لسعر الجرام الواحد، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الذهب اليوم الخميس

أما عن التحديث الأخيرة التي تم على سعر الذهب للجرام الواحد مع التعاملات اليومية، وفقًا لما يلي:

وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 6451 جنيهًا للجرام الواحد.

بينما سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 5645 جنيهًا.

نظير أن سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 45160 جنيهًا.

أما عن السعر العالمي للذهب فسجل نحو 4229.29 دولار للأوقية الذهبية.

تحديثات أسعار الذهب

أما عن المشغولات الذهبية الأخرى، فأصبح من السهل إمكانية التعرف على سعر الجرام الواحد، كما يلي:

وصل سعر الذهب من عيار “18” إلى 4838 جنيهًا للجرام الواحد.

أما عن قيمة المصنعية فتختلف من محل صاغة إلى أخر، بما يتراوح من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد.

سعر السبيكة وصلت لـ 65 ألف جنيه وزن 10 جرام عيار 24.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وعن الأسباب المؤدية لإرتفاع سعر الذهب، وذلك بمختلف محلات الصاغة على المستويين المحلي والعالمي، فجاءت كالأتي: