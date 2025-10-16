“بجودة إتش دي” ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات واستمتع بأجمل الأغاني

يعد تردد قناة طيور الجنة واحد من أبرز الترددات التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات في الوطن العربي، حيث يوفر التردد مشاهدة عالية الجودة للمحتوى الترفيهي الذي تبثه على مدار الساعة بدون أي فواصل إعلانية مزعجة، وتقوم القناة بعرض أغاني الأطفال والبرامج الترفيهية المتميزة التي تسلي الصغار في أوقات الفراغ، ولقد ضمت المحطة مجموعة كبيرة من الشخصيات من أبرزهم جنى وعصومي ووليد مقداد.

تردد قناة طيور الجنة

يتاح الآن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والاستمتاع بمشاهدة عالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وتحرص القناة على عرض المحتوى المتميز الذي يتناسب مع الصغار الذين يتراوح أعمارهم بين 4 إلى 8 سنوات، وفيما يلي إليك الإحداثيات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025

يحظى تردد قناة طيور الجنة بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي، حيث تجمع المحطة بين الترفيه والتعليم مما يجعلها الوجهة المفضلة لكثير من الأهالي، وفيما يلي إليك تردد القناة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تنزيل قناة طيور الجنة على التلفاز

يمكنك الاستمتاع بالمحتوى المتميز الذي تعرضه القناة بشكل مجاني من خلال تثبيت تردد قناة طيور الجنة 2025 على الرسيفر، وفيما يلي خطوات القيام بذلك: