استقبل بأعلى جودة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 نايل سات وعرب سات لمتابعة البرامج الوثائقية

ازداد البحث مؤخرا للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 نايل سات وعرب سات، حيث استطاعت تلك القناة بأن تحقق شعبية كبيرة منذ طرحها على شاشات التليفزيون وذلك لأنها تقوم بعرض وإذاعة العديد من البرامج والأفلام الوثائقية التي تكون باللغة العربية ومخصصة في عالم الطبيعة، فيما قامت إدارة القناة بوقت سابق بتحديث التردد الخاص بها ليتم المتابعة على مدار اليوم وبجودة عالية للصورة والصوت.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن للمتابعين ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي النايل سات ويكون ذلك عبر إدخال الترددات الآتية بشكل صحيح في جهاز الريسيفر الخاص بك:

التردد الخاص بالقناة 11411.

القمر الصناعي هو نايل سات.

معدل الاستقطاب يكون أفقي.

أيضا معدل الترميز عبر 30000.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تردد ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

كذلك فأنه يمكن للمتابعين ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي العرب سات عبر البيانات المقبلة:

التردد الخاص بالقناة 11804.

القمر الصناعي هو عرب سات.

معدل الاستقطاب يكون أفقي.

أيضا معدل الترميز عبر 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات المطلوبة واللازمة ليتمكن المتابعين من تثبيت واستقبال القناة وإضافتها على جهاز الريسيفر وذلك عبر النقاط الآتية: