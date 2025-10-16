شاهد مغامرات القط والفأر مع تردد قناة توم وجيري 2025 بجودة hd

لاشك أن تردد قناة توم وجيري واحد من أهم الترددات التي زاد البحث عنها خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرض العديد من البرامج والمسلسلات الكرتونية الشهيرة بما في ذلك سلسلة توم وجيري الكلاسيكية التي حققت نجاح كبير في جميع دول العرض، وتستهدف المحطة الأطفال في مختلف الأعمار كما أنها تحرص على بث البرامج والأغاني باللغة العربية الفصحى مما يساهم في إتقان الصغار للغة العربية.

تردد قناة توم وجيري

يعد تردد قناة توم وجيري من أشهر الترددات التي تختص ببث البرامج الترفيهية التي تسلي الصغار في أوقات فراغهم، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية الكرتونية مثل توم وجيري وسكوبي دو، ويمكن مشاهدتها على مختلف المنصات والمحطات التلفزيونية، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11257.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تردد قناة توم وجيري 2025

تحظى قناة Tom and Jerry بشعبية جماهيرية كبرى داخل الوطن العربي كله، وتتميز القناة برسومات متحركة عالية الجودة وبرامج ترفيهية وتعليمية ومسلسلات مشوقة وممتعة للأطفال، فلا شك أنها الخيار الأمثل لتسلية الصغار، وفيما يلي إليك الإحداثيات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12349.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري على التلفاز

جاءت طريقة تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر كالتالي: