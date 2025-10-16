سلي أولادك بأحلى كرتون.. تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 نايل سات وعرب سات بجودة عالية HD

تهتم الآمهات بكثرة الساعات القليلة الماضية للتعرف على تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وذلك لأن تلك القناة تعتبر من أهم القنوات المخصصة للأطفال لأنها تقدم محتوى مناسب لكافة الفئات العمرية، فيما قامت إدارة القناة من قبل بتحديث التردد الخاص بها وذلك لمتابعة المحتوى بجودة عالية لكل من الصورة والصوت اتش دي وذلك ليتم متابعة المحتوى على مدار اليوم بدون أي انقطاع أو تشويش، كما انه يمكن للجميع تثبيت القناة دون الحاجة لدفع أي مصاريف أو رسوم.

تردد قناة CN بالعربية

يمكن للجميع ضبط تردد قناة CN بالعربية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات الآتية:

القمر للقناة نايل سات.

يكون التردد عبر 11137.

معدل الاستقطاب عمودي.

أما الترميز من خلال 27500.

يكون تصحيح الخطأ عبر 3/4.

تردد قناة CN الجديد عرب سات

كذلك فأنه يمكن ضبط تردد قناة نتورك الجديد على القمر الصناعي عرب سات ويأتي عبر إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر للقناة عرب سات.

يكون التردد عبر 11747.

معدل الاستقطاب عمودي.

أما الترميز من خلال 27500.

يكون تصحيح الخطأ عبر 3/4.

تثبيت قناة كرتون نتورك على الريسيفر

يمكنكم فور التعرف على أخر تحديث لتردد القناة عبر النايل سات والعرب سات، ويكون ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات لإضافة وتثبيت القناة على جهاز الريسيفر وذلك عبر ما يلي: