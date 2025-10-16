تابع كرتونك المفضل بجودة عالية.. تردد قناة بطوط كيدز 2025 على الأقمار الصناعية وطريقة تنزيلها على الريسيفر

ترغب الآمهات والآباء بكثرة مؤخرا لمعرفة تردد قناة بطوط كيدز 2025 على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، حيث تعتبر تلك القناة من أهم القنوات التليفزيونية التي حققت نجاح كبير في الوطن العربي، فيما تقدم تلك القناة محتوى مميز على مدار اليوم ويكون مناسب للأطفال بكافة الفئات العمرية، كما تذاع العديد من الأغاني المميزة والأفلام الكرتونية والتي تكون بأعلى جودة لكل من الصورة والصوت.

تردد قناة بطوط كيدز

يمكن للجميع ضبط وتثبيت تردد قناة بطوط كيدز 2025 الجديد 2025 على النايل سات وذلك لمتابعة المحتوى اليوم كله والتي تشمل الأغاني والبرامج التريفيهة بجودة عالية، وجاء أخر تحديث للتردد ليتمثل بذلك ويكون كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد بجودة HD هو: 12562.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

أيضا معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط عرب سات

كذلك يمكنكم ضبط وتثبيت قناة بطوط على القمر الصناعي العرب سات ويأتي ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد بجودة HD هو: 11594.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل الاستقطاب للقناة: رأسي.

أيضا معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تنزيل قناة بطوط على الرسيفر

في نفس السياق، فأنه يمكن استقبال وتثبيت تردد قناة بطوط على الريسيفر وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: