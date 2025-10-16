“اضبط الآن” تردد قناة وناسة 2025 على النايل سات بجودة إتش دي

زاد البحث بالفترة الأخيرة عن تردد قناة وناسة الجديد الذي يوفر مشاهدة عالية للمحتوى الترفيهي المتميز، حيث تنقل القناة مجموعة واسعة من أغاني الأطفال والبرامج الترفيهية، فلقد استطاعت أن تحقق نجاح كبير بالوطن العربي منذ أن تم تأسيسها في عام 2010، وتحرص المحطة على بث المحتوى الذي تنقله بجودة عالية على مدار اليوم، وتعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تبث الأغاني والأناشيد الممتعة التي يفضلها الصغار.

تردد قناة وناسة

يتاح الآن استقبال تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات وعرب سات بجودة عالية بدون أي فواصل إعلانية مزعجة، حيث تتميز القناة بتقديم البرامج التعليمية والترفيهية الخاصة بالأطفال، كما تضم مجموعة واسعة من الرسوم المتحركة الشهيرة التي تجذب انتباه الصغار، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12645.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة وناسة لولو الجديد

تعد قناة وناسة واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي حققت نجاح ضخم على مستوى الوطن العربي كله، حيث تهتم ببث الأعمال الترفيهية بشكل مجاني وبجودة عالية مما يجعلها الوجهة الأولى لكثير من الأهالي، وتحرص المحطة على بث الأغاني الغنية بالمعلومات، ولمتابعة القناة إليك الإحداثيات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تنزيل قناة وناسة على التلفاز

يمكنك تنزيل قناة وناسة على الرسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية: