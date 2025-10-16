ثبت بجودة عالية.. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025 نايل سات وعرب سات لمتابعة مباريات الدوري المصري

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025 عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حيث تكون تلك القناة من أهم القنوات الرياضية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة بالوطن العربي منذ بدء بثها على شاشات التليفزيون، فيما تقدم تلك القناة محتوى رياضي متنوع يعرض كافة المباريات سواء المحلية أو العالمية التي تكون بجودة عالية للصورة والصوت ويكون ذلك مع استوديو تحليلي للتعقيب على المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2025 على القمر الصناعي النايل سات ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

ضبط القمر الصناعي: نايل سات.

يكون التردد للقناة الجديد: 11861.

معدل الترميز للقناة يكون: 27500.

الاستقطاب يكون من خلال: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

تردد اون تايم سبورت على عرب سات

كما أنه يمكن ضبط تردد اون تايم سبورت على القمر الصناعي العرب سات ويأتي ذلك عبر البيانات المقبلة:

ضبط القمر الصناعي: عرب سات.

يكون التردد للقناة الجديد: 10853.

معدل الترميز للقناة يكون: 27500.

الاستقطاب يكون من خلال: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

تنزيل قناة اون سبورت على الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لضبط تردد القناة على جهاز الريسيفر وتمثلت بذلك لتكون على النحو التالي: