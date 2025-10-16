أغاني معاك طول اليوم.. تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 نايل سات وعرب سات بجودة عالية FULL HD

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تكون قناة عمو يزيد من القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال والتي تقدم محتوى ترفيهي متنوع ومتميز بل ومناسب لكافة الفئات العمرية سواء الكبار أو الصغار، فيما تقوم القناة بإذاعة العديد من البرامج والأغاني على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش على مدار اليوم كله ويكون ذلك بجودة عالية للصورة والصوت اتش دي HD.

تردد قناة عمو يزيد 2025

يمكن للآمهات والآباء استقبال تردد قناة عمو يزيد ويكون ذلك من خلال ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات ويأتي عبر إدخال الترددات المقبلة:

القمر الصناعي للقناة نايل سات.

التردد الجديد يكون هو 11315.

أما الاستقطاب للقناة يكون أفقي.

الترميز يكون من خلال 27500

يكون معامل تصحيح الخطأ عبر 5/6.

تردد قناة عمو يزيد الجديد عرب سات

يمكنكم أيضا ضبط تردد القناة الجديد على القمر الصناعي عرب سات ويكون ذلك من خلال البيانات الآتية:

القمر الصناعي للقناة عرب سات.

التردد الجديد يكون هو 10923.

أما الاستقطاب للقناة يكون عمودي.

الترميز يكون من خلال 27500

يكون معامل تصحيح الخطأ عبر 3/4.

استقبال قناة عمو يزيد على التلفاز

في نفس السياق فأنه يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها ليتم ضبط واستقبال تردد القناة الجديد على جهاز التلفاز وتمثلت أبرزها من خلال النقاط التي تكون على النحو التالي: