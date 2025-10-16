Majid Kids Channel.. ثبت الآن تردد قناة ماجد الجديد واستمتع بأجمل الأغاني والبرامج الترفيهية بجودة hd

يمكن الآن للجميع استقبال تردد قناة ماجد 2025 الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية، حيث تبث القناة مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية الخاصة بالأطفال، ومنذ تأسيسها بعام 2011 وهي تتصدر قائمة أفضل القنوات الفضائية، وتقدم برامجها للأطفال وتهدف إلى تعليمهم وتسليتهم بوقت الفراغ، وبفضل اهتمامها على بث المحتوى المتميز الغني بالمعلومات القيمة التي تساعدهم في تطوير الصغار أصبحت القناة المفضلة لدى الجميع فهي الآن الوجهة الأولى لكل الأهالي.

تردد قناة ماجد

يعد تردد قناة ماجد واحد من أبرز الترددات التي انتشرت في الوطن العربي مؤخراً، حيث تقدم برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال الرياضية واللغوية وحتى العلمية، وتعرض القناة برامج ترفيهية متنوعة مثل الأغاني والمسابقات والقصص، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: hd.

تردد قناة ماجد للاطفال الجديد

تتميز قناة ماجد بشخصيات كرتونية محبوبة لدى الأطفال مثل ماجد وأصدقائه، كما أنها تبث المحتوى باللغة العربية الفصحى مما يساعد الأطفال في تعلم اللغة العربية، وفيما يلي إليك إحداثيات القناة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: hd.

ضبط تردد قناة ماجد 2025

يمكن الآن ضبط تردد قناة ماجد والاستمتاع بمشاهدة البرامج الكرتونية الممتعة على مدار اليوم بجودة عالية وبشكل مجاني من خلال اتباع الخطوات التالية: